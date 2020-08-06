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ATO Başkanı Baran, Ulus'ta esnafı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınarak sosyal hayata devam edilebileceğini ve ekonomiye katkı sağlanabileceğini belirterek "Salgını önce çevremizden, ardından ekonomimizden silmeliyiz.

06.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:14

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınarak sosyal hayata devam edilebileceğini ve ekonomiye katkı sağlanabileceğini belirterek "Salgını önce çevremizden, ardından ekonomimizden silmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, en yoğun denetimlerin gerçekleştirileceğini ve ticaret odalarının da sahada olacağını bildirmesinin ardından, Başkan Baran Ulus-Çıkrıkçılar yokuşundaki ATO üyesi mağazaları ve ticari işletmeleri ziyaret etti.

Baran, ziyareti esnasında işletme sahipleriyle sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine ilişkin uyarılarda bulundu. Bu süreçte, işveren, çalışan ve müşterilerin karşılıklı duyarlılık göstermesi ve tedbirli davranması gerektiğini vurgulayan Baran, Türkiye'nin salgınla ne kadar başarıyla mücadele ederse ticari hayatı canlandırmasının o ölçüde mümkün olacağını bildirdi.

Baran, öncelikli konunun sağlık olduğuna, sadece kişisel anlamda değil, aile ve toplum sağlığı için ilan edilen tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Desteğe ihtiyacı olan tüm sektörlerin, aylardır durağan ekonomiye karşı gönlünü alma vakti geldi. Bu konuda biz ATO olarak her zaman üyemizin yanındayız ama vatandaşlarımıza da bazı sorumluluklar düşüyor. Mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak ve hijyen kurallarına uyarak sosyal hayatımıza devam edebilir, ekonomimize katkı sağlayabiliriz. Salgını önce çevremizden, ardından ekonomimizden silmeliyiz. İş yeri sahipleri ve çalışanları da alınan tedbirlere bağlı olduğu sürece korkusuz bir ticari hayatın temelini oluşturacaklardır."

ATO Başkanı Baran, Ulus'ta esnafı ziyaret etti

Kaynak: AA

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