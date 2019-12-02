ATO Başkanı Baran: "Türkiye ekonomisi yüzünü yeniden büyümeye çevirdi"

02.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:23

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme kaydetmesi ile ilgili, "Türkiye ekonomisi durgunluktan çıktı, yüzünü yeniden büyümeye çevirdi" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Geçen yılın ortalarında gerçekleşen kur merkezli saldırıların Türkiye ekonomisini yavaşlattığını hatırlatan Baran, "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri gösteriyor ki kur saldırılarının oluşturduğu tahribat geride kaldı. İç talepte canlanmayla birlikte büyüme çizgisinde pozitif tarafa geçildi. Hedef güçlü Türkiye" dedi.



Yılın ilk çeyreğinde 2,3'lük, ikinci çeyreğinde de 1,6'lık daralma yaşayan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte inşaat hariç tüm sektörlerde toparlanma eğilimi gösterdiğini kaydeden Baran, bu verilerin yıl sonu için büyüme rakamına ilişkin tahminleri de pozitife çevirdiğini belirtti. Baran, "Geçen yılın ortalarında başlayan ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altında alan ekonomik durgunluk ile ekonomimize yapılan saldırılar, hükümetimiz tarafından zamanında alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde atlatıldı. En kötü günleri geride bıraktık" ifadelerini kullandı.



Baran, son bir aylık dönemde OECD, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fitch, Moody's ve AB'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini de hatırlatarak şunları söyledi:



"Türkiye yapısal dönüşümünü sağlama çabası içindeyken kur merkezli saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu süreçte çizdiği rotada değişiklik yapmadı ve dışa bağımlılığı en aza indirecek ve katma değeri yüksek üretim ve ihracatı yapacak tedbirler alıp, düzenlemeleri hayata geçirdi. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Türkiye'ye saldıranlar aynen savunma sanayi üretiminde olduğu gibi Türkiye'yi üretimin her alanında ileri teknoloji ve yerli üretebilir bir program çalışmasına soktu." - ANKARA

Kaynak: İHA