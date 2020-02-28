ATO Başkanı Baran: "Türk askerlerine karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum"

28.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:06

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İblib'den dün gece gelen haberlerin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, "Suriye'de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonunu üstlenmiş olan Türk askerlerine karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada İblib'de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi. Baran, şunları kaydetti:



"İdlib'den dün gece gelen haberler hepimizin yüreğini dağladı. Suriye'de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonu üstlenen askerlerimize karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Ankara Ticaret Odası olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer, yurdumuzu muhafaza eylesin." - ANKARA

Kaynak: İHA