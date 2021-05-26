ATO Başkanı Baran: "Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) olarak, Oda kaynaklarını beşinci kez Nefes Kredisi'ne kaynak olarak tahsis ettiklerini belirten Baran, "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık.

Ankara Ticaret Odası (ATO) olarak, Oda kaynaklarını beşinci kez Nefes Kredisi'ne kaynak olarak tahsis ettiklerini belirten Baran, "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi"nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurmuştu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele sürecinin hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğini belirterek, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu hatırlattı. Ankara Ticaret Odası olarak, Oda kaynaklarını beşinci kez Nefes Kredisi'ne kaynak olarak tahsis ettiklerini aktaran Baran, "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, sektörleri, ATO'nun 67 Meslek Komitesi aracılığıyla takip ettiklerini belirterek, "Üyelerimizin arasından seçilerek onları temsil eden Meslek Komite Üyelerimizin toplantılarını ve aldıkları kararlarla sektörleri, talep ve ihtiyaçlarını takip ederek, sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek üzere çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

ATO Üyeleri söz konusu, kredi başvurusu için www.atonet.org.tr adresi üzerinden E- ATO uygulamasına giriş yaparak "Nefes Kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı