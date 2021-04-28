ATO Başkanı Baran, tam kapanma döneminde işletmeler için destek talep etti
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ATO Başkanı Baran, tam kapanma döneminde işletmeler için destek talep etti

ATO Başkanı Baran, tam kapanma döneminde işletmeler için destek talep etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hükümetin basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağladığı kira ve gelir kaybı desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesi gerekli.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hükümetin basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağladığı kira ve gelir kaybı desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmelerin ayakta kalabilmeleri için yeni desteklere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın süredir salgın ile mücadele edildiğini hatırlatan Baran, bu dönemde aktif olarak çalışanlarla, kapanmak zorunda kalan işletmeler arasında yeniden denge sağlanması gerektiğini kaydetti.

Baran, hükümetin basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağladığı kira ve gelir kaybı desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlangıcında finansman ihtiyaçlarını gidermek için işletmelerce kredi kullanıldığını hatırlatan Baran, geri ödemelerinde sorun yaşanan krediler için yeniden yapılandırma imkanı getirilirken, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uzun vadeli, belirli bir süre geri ödemesiz ve düşük faizli yeni destek paketleri sunulması gerektiğini bildirdi.

"Yemek sipariş sitelerinde komisyonlar düşürülmeli"

Baran, tam kapanma sürecinde işletmelerin kapalı, bankaların ise açık olacağına işaret ederek, vadesi gelen çek ve senetlerin ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasına ertelenmesi konusuna dikkati çekti. Baran, "Pandemi sürecinde paket servis ile ayakta kalmaya çalışan restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin yemek sipariş sitelerine ödedikleri komisyonlar da düşürülmeli. Ciro kaybı yaşayan işletmeler elektrik, su ve doğal gaz gibi sabit giderlerini ödemekte bile zorlanıyor. Bu konu da destek kapsamına alınabilir." ifadesini kullandı.

Ekonominin bir bütün olduğunu kaydeden Baran, devlet desteklerinde esnaf ve tacir ayrımının ticari hayatın gereklerine uygun düşmediğini de vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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