ATO Başkanı Baran: "Sürdürülebilir kalkınma kadınların yaşamın tüm alanında aktif katılımı ile mümkün"
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ATO Başkanı Baran: "Sürdürülebilir kalkınma kadınların yaşamın tüm alanında aktif katılımı ile mümkün"

ATO Başkanı Baran: 'Sürdürülebilir kalkınma kadınların yaşamın tüm alanında aktif katılımı ile mümkün'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de kadın girişimcilik oranının yüzde 11 düzeyinde olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm alanında aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olabilecektir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de kadın girişimcilik oranının yüzde 11 düzeyinde olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm alanında aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olabilecektir" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) liderliğinde başlatılan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen kısa adı "Aktif Kadın, Eşit Temsil" olan "İş Dünyasında Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Aktif Katılımının Sağlanması İçin Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsiliyetinin Artırılması" projesinin açılış toplantısına katıldı. Yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çeken Baran, Ankara Ticaret Odası üyelerinin temsil edildiği komite ve mecliste yer alan kadın sayısının en son seçimlerde arttığını söyledi. Baran, "11 komite üyemiz, 4 de meclis üyemiz erkek girişimcilerle aynı koşullarda yarışarak seçilip görevlerine başladılar. Bu sayıyı da elbette yeterli görmüyoruz" dedi. Baran, ATO çalışanlarının yarısının da kadın olduğunu vurguladı.

Kadınların siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime, kültür sanattan spora kadar her alanda başarılara imza attıklarını kaydeden Baran, "Bizim gelenek ve göreneklerimizde kadın erkekle her zaman eşit görülmüştür. Türk tarihinde kurulan ve sekizinci büyük devlet olan Uygur devletinin bayrağında kadın ve erkek figürleri birlikte yer almıştır. Kurtuluş mücadelesinde, vatan savunmasında Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ve daha yüzlercesi yiğitçe savaşarak destan yazdılar. Kadınlarımız hem kutsal annelik görevleriyle hem de kahramanca savaşarak devletimizin bekasının teminatı oldular. Bugün de hemen her alanda üstlendikleri görevler ile yarınlarımızın teminatı oluyorlar. Kadınların bulundukları alanlarda erkeklerden çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Hangi kademelerde görev yapıyorlarsa o alanı güzelleştirip, zenginleştirmekle kalmıyor, başarıdan başarıya taşıyorlar. Kadınlar, yaptıkları her işte "Kadın isterse her şeyi yapar" sözünü kanıtlıyorlar" diye konuştu.

Baran, kadınların iş yaşamındaki başarılarına rağmen girişimci kadın sayısının yüzde 11 düzeyinde kaldığını belirterek, "Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, kadınların yaşamın tüm alanında aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olabilecektir" dedi. Baran, ATO olarak kadın girişimciliğini destekleme ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini de kaydetti. - ANKARA

ATO Başkanı Baran: 'Sürdürülebilir kalkınma kadınların yaşamın tüm alanında aktif katılımı ile mümkün'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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