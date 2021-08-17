ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
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ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti

ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altında bulunan Fuar Çarşısı'ndaki ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sıhhiye Köprüsü'nün altında bulunan Fuar Çarşısı'ndaki ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti.

Korona virüs ile mücadele sürecinde ticari hayatta yaşanan gelişmeleri ATO üyesi iş insanlarından dinleyen Baran'a adli tatil nedeniyle düşen iş hacimleri ile Ankara Adliyesi'nin taşınması halinde yaşanabilecek sorunlar aktarıldı.

ATO üyesi yaklaşık 70 işletmenin faaliyet gösterdiği Fuar Çarşısı'nı ziyaret eden Baran, çarşı içinde faaliyet gösteren ATO üyelerinden, ticari hayata dair bilgi aldı, görüş ve önerilerini dinledi. Ayakkabı terlik satıcısından, cep telefonu aksesuarı satıcısına, kozmetikten, gıda ürünleri satıcısına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren çarşıda iş insanları Baran'a en çok iş hacimlerinde yaşanan düşüşü anlattı.

Çarşı çevresindeki insan sirkülasyonunun azaldığını anlatan işletme sahipleri, adli tatilin bu süreçte etkili olduğu bilgisini verdi. ATO üyeleri, Baran'a Ankara Adliyesi'nin taşınması durumunda, insan sirkülasyonunun tamamen azalacağını belirterek, böyle bir durumda binanın başka bir kamu kurumu tarafından kullanılmasının bölgedeki işletmeler açısından faydalı olacağını belirtti.

Fuar Çarşısı'na yaptığı ziyareti değerlendiren Baran, Çarşı içinde yer alan iş insanlarıyla tek tek görüşerek, önerilerini not aldı.

Baran, çarşıda yer alan üyelerin Ankara Adliyesi'nin taşınması durumun bölgede ticari hayatın durma noktasına geleceğinin belirtilmesi üzerine "Böyle bir gelişme olduğunda binanın başka bir kamu kurumu tarafından kullanılmasının Çarşı'nın da içinde yer aldığı Sıhhiye bölgesindeki ticari hayatın devamı açısından önemli olduğunu ilettiler" dedi. - ANKARA

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ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran, Sıhhiye'de bulunan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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