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Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Baran, Bakan Bilgin'e ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları aktardı. Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği başta olmak üzere toplam 9,5 milyon çalışana 55 milyar liralık destek sağlandığını kaydeden Baran, "İstihdamı koruma ve artırma açısından çok anlamlı bulduğumuz bu destekler için üyelerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Yatırım yapan, sermayesini ortaya koyan ve istihdam sağlayan işverenlere işçi-işveren davaları söz konusu olduğunda önyargılı yaklaşıldığını anlatan Baran, konuyla ilgili zaman aşımı sürelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Ticari faaliyetlerin önünün açılması için yapılması gerekenlere dikkat çeken Baran, asgari ücret ve kıdem tazminatı konularında işveren yüklerinin azaltılması talebini dile getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işverenlere prim ödemelerinde kredi kartı kullanma imkanı tanıdığını hatırlatan Baran, bu ödemelerde yüzde 2,5'a varan komisyon oranları nedeniyle ATO üyelerinin kredi kartı kullanmaktan kaçındığını anlattı. Baran, vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılıyor olmasının ATO'nun üyeleri açısından önemli avantajlar sağladığına dikkati çekerek, "O gün nakit akışı olmasa bile kredi kartı bulunan üyelerimiz vergi yükümlülüklerini yerine getirebiliyor. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu primleri için de kredi kartı kullanmak istiyoruz ancak komisyon alınması üyelerimiz için caydırıcı etki oluşturuyor. Üyelerimiz diğer vergi ödemelerinde olduğu gibi kredi kartıyla komisyon alınmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ödemek istiyor" diye konuştu.

Bakan Bilgin'in ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Halil İlik, Ali Yıldız ve Adem Ali Yılmaz eşlik etti. - ANKARA

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Bakan Bilgin, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

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