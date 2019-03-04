ATO Başkanı Baran: "Seçimlerden Sonra Varsa Bir Eksiğimiz Masaya Yatırıp Hepsini Düzeltip Güle...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Türkiye'de herhangi bir problem yaşanmayacağını belirterek, "4-4,5 yıl seçim olmayacak. Seçimlerden sonra varsa bir eksiğimiz masaya yatırıp hepsini düzeltip güle oynaya bir 4 yıl geçireceğiz." dedi.

Baran, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde insanların çok rahat konkordato ilan eder hale geldiğini dile getiren Baran, ülke genelinde yaklaşık 800 firmanın konkordato ilan ettiğini söyledi.

Konkordato ilan eden firmanın rahatladığına ancak ilişkisi olan firma ve bankaların sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Baran, "Konkordato ilan edenler yüzünden konkordato ilan edenler, iflas edenler, sıkıntıya düşenler var." diye konuştu.

Baran, konkordato konusundaki uyarılarının dikkate alındığını ve 19 Aralık'ta Resmi Gazete yayımlanan tebliğle, finansal analiz raporu yerine güvence veren denetim raporu istenmeye başlandığını hatırlattı.

Konkordato ilan etmenin zorlaştırıldığını ifade eden Baran, bunu piyasalar açısından olumlu gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Konkordato konusunu araştırdım ve yurt dışında bu işler nasıl oluyor diye baktım. Hollandalı bir firmayla görüştüm dediler ki, 'Burada da konkordato ilan edilebiliyor ama devlet firmanın tüm mal varlığına el koyuyor, firma sahibini asgari ücrete bağlıyor, firmanın borcunu da ödüyor.' Böylece konkordato ilan eden firmayla, ilişkili firmalar da üzülmemiş oluyor. Devlet de kendini garanti altına alıyor, borçları ödüyor ama alacaklara da el koyuyor. Aslında çok da mantıklı, uygulanabilir ama şu anda ülkede pek sıkıntı kalmadı. Bundan sonrasıyla ilgili dünyada diğer ülkeler nasıl yapıyor bakıp güzel bir model çıkarılabilir."

"Türkiye dünyanın 10 ekonomi arasına girecek"

Baran, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası için "ekonomi tufanı" şeklinde yaratılan spekülatif yaklaşımları da değerlendirdi.

Bu yaklaşımı çok garipsediğini belirten Baran, "Ben bunlara gülüyorum. Belki bunlar bir yerlerden tetikleniyor, bilmiyorum. Burası Türkiye, çok farklı bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri."dedi.

Yaklaşık 1 ay önce Ankara'dan doğrudan uçuşların başlatıldığı İtalya'ya gittiklerini ifade eden Baran, bu ülkenin ticaret odasını ziyaret ederek çeşitli alanlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

İtalya'nın dünya devi ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Baran, "Orada dedim ki 'Sizin bütçeniz geçen yıl IMF'den veto yedi. Siz bu kadar zengin, önemli, büyük bir ülkesiniz neden veto yediniz?' Dediler ki 'Biz 5-10 yıl boyunca mafya ve terörle mücadele ettik'. Biz dünyanın en zorlu coğrafyasında, 40 yıldır PKK ve onun uzantılarıyla mücadele ediyoruz. Bu ülkedeki vatandaşın cebine girmesi gereken en önemli kaynaklarımızı, orada mücadeleye harcıyoruz. Biz İtalya'nın düştüğü bu duruma düşmedik. Bizim bütçemiz hiçbir yerden veto yemedi." ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve güçlü ülkelerin bir o kadar düşmanı olacağını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben inanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye'de problem olmayacaktır. Bu ülkede '31 mart seçimlerinden sonra problem olacak.' diye bana da geliyor. Bunu söyleyen herkese 'Gerekçe gösterebilir misiniz?' diyorum. Bir tane cevap alamadım. Zaten 4-4,5 yıl seçim olmayacak. Seçimlerden sonra varsa bir eksiğimiz masaya yatırıp hepsini düzeltip güle oynaya bir 4 yıl geçireceğiz. Ben öyle ümit ediyorum, öyle düşünüyorum. Hepimiz üzerimize düşeni yaptıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, Türkiye 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Ben buna kesinlikle inanıyorum, Allah'tan bir mani olmazsa, Türkiye 100. yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına kesinlikle girecektir."

Kaynak: AA