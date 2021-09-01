ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranına ilişkin, "Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranına ilişkin, "Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından duyurulan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle geçen 2020 yılı ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 10,4'lük daralmanın baz etkisi oluşturduğuna işaret eden Baran, bunun yanında sanayinin üretim iştahı, ertelenen harcamalar ve hizmet sektörünün hareketlenmesinin sıçrama oluşturduğunu ve tüm bu unsurların ikinci çeyrek büyümesini rekora ulaştırdığını bildirdi.

Baran, ikinci çeyrek rakamlarının Kovid-19 salgınının yarattığı kara bulutların artık dağılmaya başladığını ve Türkiye'nin makroekonomik dengelenmeyi başardığını gösterdiğini vurgulayarak yakalanan bu ivmenin büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Salgının ekonomideki etkileri tüm dünyada devam ederken Türkiye'nin bir yandan güçlü sanayi üretimi diğer yandan gelişen pazarlara yönelik ihracatı ile 2021 yılını da başarıyla tamamlayacağının sinyallerini verdiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Gençlerimize istihdam sağlayabilmek, bölgemizde istikrar adası rolümüzü sürdürebilmek için yatırımları artıran, katma değerli üretime yönelen bir ülke olmak zorundayız. Artan ham madde fiyatları, ham madde üretiminin ve ihracatının önemini gösteriyor. Zaman geçirmeden rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Türkiye, pandemi sürecinin oluşturduğu yeni dünya konjonktüründe en iyi şekilde üreten ve ihracat yapan ülke olarak yerini almalıdır. ATO olarak bu hedef için üzerimize düşen her türlü vazifeyi yapmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:08:19. #1.16#

title