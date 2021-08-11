ATO Başkanı Baran, orman yangınlarına destek kampanyasına 1,5 milyon liralık katkı sunduklarını bildirdi
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ATO Başkanı Baran, orman yangınlarına destek kampanyasına 1,5 milyon liralık katkı sunduklarını bildirdi

ATO Başkanı Baran, orman yangınlarına destek kampanyasına 1,5 milyon liralık katkı sunduklarını bildirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon liralık katkıda bulunduklarını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon liralık katkıda bulunduklarını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan kampanyaya Ankara Ticaret Odası olarak 1,5 milyon TL katkıda bulunduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hep birlikte tüm yaralarımızı saracağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ATO Başkanı Baran, orman yangınlarına destek kampanyasına 1,5 milyon liralık katkı sunduklarını bildirdi - Haberler Ekonomi
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