ATO Başkanı Baran: "KGF'nin destek paketi sektörlere 'aşı' olacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklamayla Kredi Garanti Fonu (KGF) Destek Paketi ile BDDK kararlarını değerlendirdi.

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinin vaka sayılarının artmasıyla birlikte daha da ağırlaştığını hatırlatan Baran, "Üçüncü çeyrekteki küçülme, salgınla mücadele için kısıtlama kararlarının yeniden alınması yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde moral bozmuştu. KGF Paketi ve BDDK'nın kararları 2021'e umut oldu. Avrupa Yatırım Fonu (AYF) aracılığıyla yürütülen COSME Programı çerçevesinde temin edilen bu kaynak, Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

KGF Destek Paketi ile sağlanacak finansmanlı üretim, istihdam ve rekabet güçlerinin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Baran, "Sanayi sektörü bu süreçte çarklarını döndürürken, hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Kısa süre önce açıklanan büyüme verilerinde de rakamsal olarak tabloyu gördük. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 60 kadarını üreten, istihdam sağlayan hizmet sektörü, KGF desteklerinden yararlanırken pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı, bu destek makul faiz oranıyla kullandırılmalıdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zeynep Çetinkaya