ATO Başkanı Baran, "Katma değeri yüksek üretimi artıracak sektörlerin desteklenmesi önemli"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı, katma değeri yüksek üretimden geçiyor. Bu sebeple katma değeri yüksek üretimi artıracak sektörlerin desteklenmesi ekonomimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İvme Finansman Paketi'nin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda önemli adımlar içerdiğini söyleyen Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin cari açık sorununun çözümü konusundaki kararlılığın da önemli olduğunu kaydetti.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İvme Finansman Paketi'ni değerlendirdi. İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli adımlar içerdiğini kaydeden Baran, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı, katma değeri yüksek üretimden geçiyor. Bu sebeple katma değeri yüksek üretimi artıracak sektörlerin desteklenmesi ekonomimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır" dedi. Baran, ithalat bağımlılığını asgariye indirerek cari işlemler dengesini pozitife çevirecek paketin, yeni ekonomi programı hedeflerini pekiştireceğini ifade etti.

Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında hak ettiği yere ulaşması için üretim ekonomisine geçmesinin kaçınılmaz olduğuna da dikkat çeken Baran, bunun için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla halka arz edilecek finansmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 Paketi'nin ardından açıklanan İvme Finansman Paketi'nin etkilerinin yıl sonu gelmeden piyasalarda hissedilmesini beklediklerini de kaydeden Baran, "Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü yükseltecek, işletmelerimizi ileri teknoloji üretebilir hale getirecek ve tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasına yerleştirecek çalışmaları destekliyor ve bu noktada bizim de ATO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA