ATO Başkanı Baran: "Kadın girişimcileri destekleyen politikalar geliştirmemiz gerekiyor"

04.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:05

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların ekonomiye kazandırılmasının kalkınma sürecinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekleyen politikalar geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 2019 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Baran, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumların ilerleyip gelişmesinde temel aktör durumunda olduğunu vurguladı. Kadınların ekonomiye kazandırılmasının kalkınma sürecinde önemli bir faktör olduğunu dile getiren Baran, "Ülkemiz nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. En küçük işletmeden tutun da en büyük holdingin tepe yönetimine kadar her kademede kadınları görmek mümkün. Hatta birçok gelişmiş ülkede bile yokken, bizim ülkemizi kadın başbakanımız yönetti. Bunlar çok önemli göstergeler" diye konuştu.



Türkiye'nin kadın girişimci sayısında henüz istenilen noktada olmadığına dikkat çeken Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak kadın girişimciliğine büyük önem veriyoruz. KOSGEB'le birlikte geçen yıl düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılan toplam 456 kişiden 239'u kadın girişimci adayıydı. Kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekleyen politikalar geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



Daha yaşanabilir bir dünya için kadınların sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında, özellikle karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, "Kadınlara da daha cesur olmalarını, yapabileceklerine inandıkları bir alanda iş fikri oluşturmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.



ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit'in de birer konuşma yaptığı toplantının ardından ATO Başkanı Baran, ASO Başkanı Özdemir, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, TAV Genel Müdürü Nuray Demirel ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit Dünya Engelliler Günü nedeniyle zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın'ın yağlı boya eserlerinden oluşan "Eğlenceli Renkler" adlı kişisel resim sergisinin açılışına katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA