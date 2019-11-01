ATO Başkanı Baran istihdam odaklı kredi paketini değerlendirdi

01.11.2019 12:31

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "İstihdam Odaklı Kredi Paketi"nin büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin her yıl 1 milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Baran, "İstihdamı artıracak her faaliyet Türkiye'nin geleceğine yatırımdır" dedi.



ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada dört ayrı sektöre yönelik başlatılan "İstihdam Odaklı İşletme Kredi Paketi"'ni değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan paket kapsamında imalat sanayii, hizmet sektörleri ile devam eden konut inşaat projeleri ve yurt dışı müteahhitlik sektörüne yönelik uygun koşullarda finansman sağlanacağını ifade eden Baran, "Ülke olarak avantajımız olan genç nüfus aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon gencimizi istihdama kazandırmak durumundayız. İstihdam Odaklı Kredi Paketi işsizlikle mücadele açısından yararlı olacaktır. İstihdama katılan nüfustaki artış da büyüme rakamlarını olumlu yönde destekleyecektir" dedi.



Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Haziran 2018'den Haziran 2019'a kadar olan dönemde sigortalı ücretli sayısının Türkiye genelinde 283 bin, Ankara'da ise 41 bin azaldığına dikkat çekerek, genç nüfus da dikkate alındığında her yıl 1 milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Baran, "İstihdamı artıracak her faaliyet Türkiye'nin geleceğine yatırımdır. Kamu bankalarımız tarafından sağlanacak iki yıl geri ödemesiz finansman imkanıyla Ankara'da da, ülkemizde de istihdam artışı sağlanacaktır" dedi.



Desteklenen sektörler arasında yer alan inşaat sektörünün istihdam artışındaki payının yüksek olabileceğini kaydeden Baran, pek çok sektörü etkileyen ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam imkanı sağlayan inşaat sektörünün söz konusu finansman desteğiyle yarım kalmış projelerini tamamlarken istihdama da katkı sunabileceğini ifade etti. İki yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıl vade koşullarıyla verilen finansman desteğinin işletmelere rahat bir nefes alma imkanı sağlayacağının altını çizen Baran, "Kamu bankalarımızın sunduğu bu imkanın işletmelerimiz eliyle daha fazla yatırım, üretim ve istihdama dönüşmesini bekliyoruz" dedi. Baran, reel sektörü destekleyen yaklaşımı nedeniyle de hükümete teşekkür etti.



Baran, kamu bankalarının ardından özel bankaların da Türkiye'nin büyüme ve gelişmesine hizmet edecek finansman programlarını uygulamaya koymasını beklediklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA