ATO Başkanı Baran: "Hükümetimizin Müjdeleri Ekonomiyi Büyütür"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin vergi ve diğer bazı alacakları yeniden yapılandırma kararının, reel sektör için "nefes aldırıcı" bir gelişme olduğunu belirterek, "Tüccardan, esnafa, işçiden öğrenciye kadar geniş bir kesimin borçlarının yeniden yapılandırılması, tüm kesimleri rahatlatacağı gibi nihayetinde ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır" dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyuna açıkladığı vergi ve prim müjdesinin de yer aldığı yeni destek paketinin Türkiye'nin önünü açacağını söyledi. Baran, Başbakan'ın açıklamasının ardından Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu kaydederek, hükümetin bu tasarıyla yatırımcı, girişimci, işçi ve öğrenci başta olmak üzere tüm toplumu rahatlattığını söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası'nın da üyelerine 1,5 milyar TL'lik nefes kredisi sağladığını hatırlatarak, "Tüccarımıza nefesi biz aldırdık, bünyesini güçlendirmek için hükümetimiz her adımı atıyor" dedi.

Milyonlarca vatandaşın, vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, öğretim ve katkı kredisi gibi kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bu alacaklara ilişkin her türlü faizinin yeniden yapılandırılacağını kaydeden Baran, "Türkiye'nin sürat yapmasının önündeki engeller tek tek ayıklanıyor. Reel sektör üretim ve istihdama yönelik desteklerle birlikte yeniden yapılandırmayla eskiye dair yüklerinden kurtulup hareket kabiliyetini artıracak. Bu düzenlemelerin ardından 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçecek olan Türkiye, 2023 hedeflerine daha hızlı yürüyecektir" dedi. Baran, yapılandırmaların ardından, 15 yıldır uygulanan ekonomi politikalarındaki mali disiplin ve duruşun devam ettirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Hangi şart altında olursa olsun devlete borcunu düzenli ödeyen bir kesimin de bulunduğunu hatırlatan Baran, "Borçlarını düzenli ödeyen üyelerimiz, kendilerini mutlu edici bir beklenti içindeler" dedi. - ANKARA