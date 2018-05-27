ATO Başkanı Baran Gti'nin Başkanvekili Seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketinde (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak seçildi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 oda ve borsanın ortaklığıyla 2005 yılında kurulan GTİ'nin yönetiminde başkanvekili olarak görev aldı. Türkiye'nin sınır kapılarını modernize etmek ve hız kazandırmak amacıyla çalışmalarına başlayan GTİ; Habur, Cilvegözü, Sarp, Hamzabeyli, Kapıkule ve Nusaybin sınır kapılarına ilişkin çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda söz konusu sınır kapılarında idari ve ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, tır park alanları inşa edildi. GTİ'nin ön kaynaklarıyla finanse edilen çalışmalarda X-Ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle uygulandı.

Yenileme projelerinin finansman yükünü üstelen GTİ, çalışmalarıyla hem vergi gelirlerini artırıyor hem de sınır kapılarındaki verimliliği artırarak dış ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. GTİ'nin bu çalışmalarıyla sınır kapılarındaki saatler alan bekleme süreleri dakikalara inerken, araç kuyruklarının da önüne geçiliyor. GTİ'nin temel hedefleri arasında gümrük kapılarında uluslararası hizmet sunularak gümrük işlem sürelerinin kısalması, trafik akışının rahatlayıp hızlandırılması, yasa dışı mal ve insan kaçakçılığı ile mücadele edilmesine destek sağlanması yer alıyor.

Baran'ın da görev aldığı GTİ Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"M. Arif Parmaksız Yönetim Kurulu Başkanı, Gürsel Baran Yönetim Kurulu Başkanvekili, Ulvi Sakarya Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, A. Akgün Altuğ Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kırlangıç Yönetim Kurulu Üyesi." - ANKARA