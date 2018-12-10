ATO Başkanı Baran, Gsyih Verilerini Değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte kaydettiği 1,6'lık büyümeyi değerlendirdi. Türkiye'nin son dönemde yaşanan kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeye rağmen büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Baran, "Yeni Ekonomi Programı'nın adım adım uygulanmasıyla Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar kökünden halledilebilir. Kur ve faiz döngüsünün kırılmasıyla oluşan dengelenmeyle yeniden büyümeye odaklanmalıyız" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2018 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin GSYH'sının ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte de yüzde 5,3 oranında büyüme kaydettiğini hatırlatan Baran, üçüncü çeyrekte sağlanan büyümenin yüzde 1,6'da kaldığını söyledi. Baran, Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşadığı kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeyle başlayan olağanüstü dönemin Yeni Ekonomik Program kapsamında dengelenme ve disipline yönelik tedbirlerle kontrol altına alındığını ifade etti. Bu süreçte inşaat başta olmak üzere bazı sektörlerin olumsuz etkilendiğini kaydeden Baran "Çok sıkıntılı bir dönemi hızla alınan tedbirler sayesinde kısa sürede atlattık. KDV, ÖTV indirimlerinden, SGK prim borçlarının taksitlendirilmesine, finans sektörüne olan borçların yeniden yapılandırılmasından, bazı ürünlerin satışında taksit sayısının artırılmasına kadar alınan tedbirler yerini buldu ve büyüme ivmeyi düşürerek de olsa devam etti" dedi. Baran, ekonomide yaşananların asıl sebebinin dış saldırılar olduğunu hatırlatarak, "Kim ne derse desin Türkiye'nin ekonomisinin sağlam olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu" şeklinde konuştu.

Yeni Ekonomi Programı'nın adım adım uygulanmasıyla Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunların kökünden halledilebileceğini kaydeden Baran, "Kur ve faiz döngüsünün kırılmasıyla oluşan dengelenmeyle yeniden büyümeye odaklanmalıyız. Yeni Ekonomik Program'ın yol haritasıyla yapısal tedbirleri hayata geçirmeye devam ederek, cari açığı sorun olmaktan çıkartıp, ileri teknoloji üretimini hayata geçirip, katma değeri yüksek üretim yaparak, orta gelir tuzağından bir an önce çıkmalıyız" diye konuştu. - ANKARA