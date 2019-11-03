ATO Başkanı Baran gençlerle ticaret savaşlarını konuştu

03.11.2019 11:26

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında başlayan ticaret savaşlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirterek, "Türkiye bu savaşları en az zararla atlatacak ülkelerden biri. Gençlerin önünü açtığımız sürece dünyada arzu ettiğimiz yerde olacağız" dedi.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Gelecek Araştırmaları Enstitüsü'nün organize ettiği "Dünya Ticaret Savaşları ve Türkiye'nin Konumu" başlıklı panelde konuştu. Ticaret savaşlarının başlangıç ve gelişme sürecini anlatarak konuşmasına başlayan Baran, karşılıklı olarak gümrük vergilerinin yükseltilmesiyle gelişen savaşın asıl amacının küresel liderlik tahtına oturmak olduğunu söyledi. Baran, Çin'in ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğuna dikkat çekerek, "30 yıl sonra dünyada bir numara olmaya aday. Ürettiği politikalarla ticarette önemli pay almaya başladı. Üretim, teknoloji ve diğer alanlarda iyi. Fason üretim yapıyor. Dünyanın en önemli markalarının üretim merkezi oldu. Doğru politikalarla dünya ticaretinde yer aldı" dedi.



Çin'in liderliğe hazırlanırken buna zemin hazırlayan projeler ürettiğini de anlatan Baran, "Kuşak Yol" projesini örnek verdi. Projenin amacının Asya-Avrupa hattındaki önemli ekonomiler arasında bir ulaştırma alt yapısı, ticaret ve yatırım bağlantısı kurmak olduğunu belirten Baran, projeyle Türkiye'nin de aralarında olduğu 68 ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandırmasının hedeflendiğini ifade etti. Baran, "Bu projeyle Çin'in yeni dünya düzeni inşa ettiği ve ekonomik anlamda oyun değiştirici olacağı belirtiliyor" diye konuştu.



Ticaret savaşlarında ABD'deki başkanlık seçim sürecinin de etkili olduğuna dikkat çeken Baran, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Amerika'da yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağı Kasım 2020'ye kadar süreceği gözüküyor" dedi.



Ticaret savaşlarının Türkiye'ye etkilerini de anlatan Baran şunları söyledi:



"Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alıyor. 2018 yılı itibariyle gerçekleştirdiğimiz 391 milyar dolarlık dış ticaretle dünya sıralamasında 31'inciyiz. Dünya ticaretinden aldığımız pay ise yüzde 1'lik seviyede. Bu savaşa taraf olan ülkeler bizim de ticari partnerlerimiz. Türkiye her ne olursa olsun ikili ticaret anlaşmalarıyla, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesiyle bu krizlerin üstesinden gelecek kapasiteye sahip. Türkiye bu savaşları en az zararla atlatacak ülkelerden biri. Gençlerin önünü açtığımız sürece dünyada arzu ettiğimiz yerde olacağız."



Baran, ATO'nun bu tablo karşısında üyelerine yeni dış ticaret rotaları belirlemesine ilişkin çalışmalarını anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA