ATO Başkanı Baran: "Finlandiya ile ticarette 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir"

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Baran, "Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret için 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir" dedi.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin gelişimine ilişkin bilgi veren Büyükelçi Maki, "Türkiye'de 80'i İstanbul'da olmak üzere 150'ye yakın Finlandiyalı şirket faaliyet gösteriyor. Ticari ilişkileri geliştirmek için Antalya, İzmir gibi illerin Ticaret Odaları ile de toplantılar gerçekleştiriyoruz. Finlandiya, tarım teknolojileri ve akıllı üretim konularında çalışmalar yapıyor. Bu konularda üyelerinizle webinar (web semineri) yaparak, iş birliktelikleri sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki dış ticaretin 1.2 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten ATO Başkanı Baran ise, "Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret için 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir. ATO olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz. Pandemi sonrasında Başkent'ten Helsinki'ye direkt uçuş yapılabilmesi için çalışmalar yürüterek, sağlık, kültür ve kongre turizmi ile sanayi potansiyeli konularında Finlandiya'ya şehrimizi tanıtmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı