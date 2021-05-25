ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak inşa edilen Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak inşa edilen Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran'a, Enver Demirel de eşlik etti.

Baran, Merkez'deki, engellilerin gelişimine, ailelerinin de sosyalleşmesine katkı sağlayan hobi ve meslek edindirme amacıyla açılan, bilgisayar laboratuvarı, matbaa ve ciltleme, mum-sabun üretimi, ahşap mobilya, seramik ve çömlek, halı kilim, müzik, resim, yemek, mozaik ve bilim atölyelerini gezdi.

Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Baran, Demirel'den de 19 bin metrekare alana kurulan Merkez'le ilgili bilgi aldı.

Baran, ailelerinin cenaze ve düğün gibi etkinliklere giderken engelli bireylerini bir hafta süreyle bırakabilecekleri, konaklama imkanı sağlayan tesisin, engelli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların toplumsal hayata katılımını sağlamak için her konunun en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Demirel bir merkezden ziyade hazine niteliğinde bir eser inşa etmiş. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezmenin gururu içindeyim. Bu merkezde engel yok. Engelleri aşmaya önce kendimizden başlamamız lazım. Daha duyarlı ve gelişmiş bir toplum için engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma misyonu edinmeliyiz."

Baran'a, ziyaretinde, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Heyet, yapımı devam eden Türk Tarih Parkı ve Müzesi'ni de inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök