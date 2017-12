ATO Başkanı Baran'dan Yeni Yıl Mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2018'in Türkiye için her alanda daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye 2018'e her alanda hedeflerini belirlemiş bir şekilde yeni bir vizyonla giriyor. 2018 yılını da emin adımlarla ilerleyerek başarıyla geçireceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Baran, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ankara iş dünyası olarak Türkiye'nin geleceğine güvenle baktıklarını vurguladı.



Türkiye'nin özellikle son 10 yılda küresel alanda öneminin arttığına dikkati çeken Baran, FETÖ'nün darbe girişiminin birlik ve beraberlik içinde atlatıldığını ve yıpratmaya yönelik süreçten güçlenerek çıkıldığını hatırlattı.



Baran, Türkiye'nin, etrafında yaşanan sancı ve savaşların ortasında barış ve güven adası olarak varlığını muhafaza ettiğini, Suriye'den ve diğer ülkelerden gelen mültecilere gösterdiği misafirperverlikle insanlık tarihine damga vurduğunu aktardı.



Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere ve dövizdeki dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin çok önemli bir büyüme yakaladığını ve bu başarılarının artarak devam edeceğini ifade eden Baran, "Vergi indirimleri, üretim ve istihdam destekleri, Kredi Garanti Fonu ile sağlanan kaynaklar iş dünyamızın çalışma ve üretme şevkini artırdı. Bu motivasyon büyüme rakamlarına yansıdı. Türkiye 2018'e her alanda hedeflerini belirlemiş bir şekilde yeni bir vizyonla giriyor. 2018 yılını da emin adımlarla ilerleyerek başarıyla geçireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"2018'de üye sorunlarına özel önem verilecek"



Baran, 2017'nin ATO yönetimi için yoğun bir çalışma dönemi olduğuna işaret ederek, Odanın kalitesini yükseltme, dijital dönüşüm, üyelerin sorunlarına çözüm arama, sosyal projelere destek verme gibi alanlarda ne söz verdilerse yerine getirdiklerini bildirdi.



ATO'nun 2018 yılında üye sorunlarına özel önem vereceğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:



"ATO olarak üyelerimizin cep telefonlarından çalışmalarımızı takip etmeleri için 'Mobil ATO' uygulamasını hayata geçirdik. Buradan her bir üyemiz gündeme alınmasını istedikleri konu, sorun ve görüşleriyle çözüm önerilerini ifade edebilirler. Bizler de üyelerimizin genelini ilgilendiren her konunun takipçisi olacağız. Biliyoruz ki reel sektörün aktif olduğu ekonomi, güçlü ekonomidir."



Baran, iş dünyası olarak, 2018'in Türkiye için her alanda daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını vurgulayarak, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diledi.