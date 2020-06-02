ATO Başkanı Baran'dan yeni normalleşme sürecindeki lokanta, kafe ve restoranlara siftah ziyareti Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra faaliyetlerine başlayan ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı üyeleri ziyaret ederek, yeni normalleşmeye geçiş kapsamında alınan tedbirler ve yapılan...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra faaliyetlerine başlayan ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı üyeleri ziyaret ederek, yeni normalleşmeye geçiş kapsamında alınan tedbirler ve yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlayan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti. Kavaklıdere ve Bahçelievler bölgelerinde yer alan işletmelere gerçekleştirdiği ziyarette, içerisinde maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve Kovid-19 bilgilendirme kitapçığı bulunan hijyen paketi dağıtan Baran, korona virüse karşı uygulanan önlemler hakkında bilgi aldı.

Ekonomin canlanması ve istihdam için ticaretin devam etmesi gerektiğini belirten Baran, 75 gündür kapalı bulunan kafe ve restoranların kontrollü normalleşme kapsamında açıldığını kaydetti. İşletmelerde ve çalışanlarda yeniden açılmanın tatlı heyecanı bulunduğunu ifade eden Baran, "Artık çalışmaya başlayarak ticareti hareketlendirmenin vakti geldi. Ankara bunun için hazır. Bizler de ATO olarak her zaman işletmelerimizin yanındayız. Zorlu süreci hep beraber atlatarak aydınlık bir ekonomiye beraber kavuşacağız" dedi.

Ankara halkının yeme-içme sektörüne destek verdiğinin görüldüğünü bildiren Baran, şunları söyledi:

"Ankara halkı da inanıyorum ki bütün Türkiye de öyledir, gereken desteği bugün itibariyle vermiş durumda. Restoranlarımızda öngörülen kadar müşteri de vardı. Beni çok mutlu etti. Tüm sektörlerimizin desteğe ihtiyacı var. Bugün onların yanında olmak gerekiyor. Bütün hijyen ve korunma kurallarını tabii ki uygulayalım ama iş yerlerine de destek vermemiz lazım. Bugün Ankaralının bu desteği verdiğini gördüm ve çok mutlu oldum. İşletmeler de kapıdan girdiğiniz anda fark edeceğiniz şekilde bütün tedbirlere uygun olarak kendilerini düzenlemişler. Türkiye virüs konusunda süreci en iyi yöneten ülkelerden biri oldu, bir müddet sonra, tedbirlere uyulduğu takdirde Türkiye'de her şey çok daha iyi hale gelecek ve ekonomin çarkları çok daha hızlı dönecektir. Halkımız rehavete kapılmadan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak normalleşme sürecini yeniden sosyalleşme sürecine çevirebilir."

ATO Başkanı Baran'a ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ile ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Gürbüz Bekiş, Başkan Yardımcısı Hakan Sancur, Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı İbrahim Ayhan, Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz, Ayşe Nilay Çelik, Yunus Demirci ile Komite Üyeleri Ahmet Cevdet Ergen ve Onur Bayazıt eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA