ATO Başkanı Baran'dan Tusaş/taı'ye Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) bünyesinde kurulacak teknokentte yer alabileceklerini bildirdi.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, TUSAŞ/TAI Genel Müdürü Temel Kotil'i ziyaret etti.



Ziyarette, göreve geldikleri günden bu yana Ankara esnafı ve tüccarının sorunlarını çözmek ve Başkent'i ileriye taşıyacak projeler geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Baran, TUSAŞ/TAI bünyesinde kurulacak teknokentte yer alabileceklerini kaydetti.



TUSAŞ/TAI'nin Ankara için önemli bir değer olduğunu ve önemli işler yaptığını vurgulayan Baran, Kotil'i ATO'nun 11 Ekim'de düzenleyeceği "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Konuşmaktan Yapmaya Nasıl Geçeriz?" konulu konferansa davet etti.



Baran, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönem yaşadığını hatırlatarak, "Patlayan her bomba reel kesimi, tüccarı hedefledi. Hamdolsun amaçlarına ulaşamadılar. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri tüccarın önünü açacak projelerde yer almaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Ankara'nın ve Türkiye'nin yüz akı olan TUSAŞ/TAI'nin başarılarından gurur duyduklarının altını çizen Baran, bunun gibi uçak ve helikopter üreten kuruluşların, Ankara'da nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.



Baran, finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınması nedeniyle Ankara'nın gelir düzeyi yüksek nitelikli iş gücü kaybına uğradığını, bu durumun ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, TUSAŞ/TAI'nin beyaz yakalı çalışan sayısını 10 yıl içinde 25 bine çıkarmasıyla bunun telafi edileceğini bildirdi.



ATO olarak istihdamı, özellikle nitelikli iş gücü istihdamını artıracak her projeye destek olduklarına değinen Baran, "Ankara ekonomisi böyle bir iş gücünün ortaya koyacağı katma değer üretimiyle teknoloji üretimiyle ciddi ivme kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.



TUSAŞ/TAI'yi ziyaretinde Baran'a, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Tarhan, İhsan Şahin ve Ziya Kemal Gazioğlu ile Meclis üyeleri Halil İbrahim Yılmaz ve Abidin Memili eşlik etti.