ATO Başkanı Baran'dan "Tüccara vergisine göre çek defteri verilmesi" önerisi Açıklaması Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tüccara vergisine göre çek defteri verilmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tüccara vergisine göre çek defteri verilmesi gerektiğini bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, çek konusundaki yasal düzenlemenin TBMM gündeminde olduğunu hatırlattı.

Keşideci, hamil ve banka şubesinin taraf olduğu bir ödeme aracı olan çekteki tüm düzenlemelerin ticaretin devamlılığına katkı sağlayacak ve tarafları mutlu edecek bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Baran, çekin ticari yaşamda güvenilir bir ödeme aracı olarak yeniden konumlandırılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Baran, karşılıksız çek nedeniyle hapse düşerek mağdur olanlar kadar, alacağını tahsil edemeyerek ticari hayatı sekteye uğrayan, aynı şekilde alacaklı zincirindeki halkanın kopması nedeniyle ödemesini yapamayan tüccarların da mağdur olduğuna dikkati çekti.

Çek konusunda yapılan düzenlemelerin keşideci kadar çeki alan iş insanını da koruyacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Karşılıksız çek çok sayıda esnaf ve tüccarımızı mağdur etmişti. Biz de yaklaşık 8 yıl önce 'ekonomik suça ekonomik ceza' ilkesini savunduk. Biz ticari faaliyetlerinden dolayı hiç kimsenin hapse girmesini istemiyoruz. Bunun savunulacak bir tarafı yok ancak bugüne kadar çek konusunda yapılan düzenlemeler suyu durultmaya yetmedi. Çünkü konuyla ilgili taraflardan biri olan bankalar bugüne kadar almaları gereken sorumluluğu üstlenmedi. Bankaların çekle yapılan ticarette, çek yaprağı nedeniyle sorumlu olduğu miktar dışında kalan rakamlarla da yakından ilgileniyor olması gerekiyor. Bankalar, verecekleri çek defteriyle yapılacak ticareti, işletmenin vergisiyle orantılı bir düzenlemeyle gerçekleştirmeli ve her bir çek yaprağından sorumlu olduğu tutar limitini de 50 bin liraya yükseltmelidir. Vadeli ödeme aracı olarak kullanılan çek aynen kredilerde olduğu gibi titizlikle kullanılmalı, ticaret hevesi olan tüccarın işletmesinin hacmiyle uyuşmayan rakamlarla çek kesmesinin önüne geçilmelidir. Aksi halde karşılıksız çek konusu gündemimizden hiç eksilmeyecek bir konu olacaktır."

Kaynak: AA