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Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan meslek liselerine alkış

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde üretim ve hizmet alanında yer alan meslek liselerinin;

07.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:37
ATO Başkanı Baran'dan meslek liselerine alkış

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde üretim ve hizmet alanında yer alan meslek liselerinin; maske, yüz koruyucu siperlik, dezenfektan ve kolonya üreterek bu alanlarda ihtiyacı önemli ölçüde karşıladığını belirterek, "Korona virüs ile mücadele sürecinde hem öğrenip hem de üreterek ülkemizin ihtiyacını karşılayan meslek liselerini ve onların bugünkü hayati üretimi yapabilir hale gelmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı alkışlıyorum" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Covid-19'la mücadele sürecinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için görevleri başında olan, hizmetin ve üretimin dolayısıyla ekonominin devamını sağlayan sağlık sektörü başta olmak üzere, market çalışanları, emniyet güçleri, kargo taşımacıları, sağlık ve hijyen üreticileri, temizlik ve ulaşım hizmet sağlayıcılarının da aralarında yer aldığı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Baran, Covid-19'un hızla yayılmasının önüne geçmek için hijyen malzemesi üretiminin önem kazandığı bu dönemde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 40'a yakın meslek lisesinin, 3 milyon 103 bin litre hipokrolit dezenfektan, 31 bin litre el dezenfektanı, 450 litre kolonya, 1 milyonu cerrahi olmak üzere 11 milyon maske üretimi gerçekleştirdiğini ve yüz koruyucu siperlik üretmeye başladığını, bunların yanı sıra tek kullanımlık cerrahi önlük de üreteceğini kaydetti.

Nitelikli işgücü ile daha çok üretim daha az ihracat

Meslek liselerinin bu hassas dönemde toplumun talebine hızla cevap vererek üretime geçmesinin önemine dikkat çeken Baran, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi geliştirmesi için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra nitelikli işgücünün de önem taşıdığını hatırlattı. Baran, sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarını giderebilmek için harekete geçen öğrencilerin Ankara'nın önde gelen, Türkiye için de önemli sektörlerinden olan 'Medikal Sanayi'nin üretim sürecinde önemli rol oynayabileceğini belirterek, "Bugün acil ihtiyaçları üretebilmek için harekete geçen öğrencilerimizin, edindikleri tecrübelerle yarın Medikal Sektörümüzü daha çok üretim, daha az ihracat yapar hale getirmek üzere ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü oluşturacağına inanıyorum" dedi.

Mesleki eğitimin önemini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin yerli ve milli üretim hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim ve meslek liselerine özel önem verdi. Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 81 İlde 81 Meslek Lisesi Projesiyle her ilde nitelikli işgücü yetiştirmek için Oda ve Borsalar olarak sorumluluk üstlenmiştik. Bugün yaşadığımız süreç, mesleki eğitimin işgücü kalitesinin yüksekliği ile dinamikliğini ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek üretimi yapma başarısı sergileyebileceğini gösterdi. Meslek Liselerimizin bu başarısında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer'in katkısı büyüktür. Öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve tüm Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyor, alkışlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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