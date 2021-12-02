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ATO Başkanı Baran'dan "madencilik sektörü" vurgusu Açıklaması

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Baran'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Tedarik zincirlerinin bozulduğu bu dönemde Türkiye'nin, dünyanın yeni tedarik merkezi olarak konumlanabilmesi için üretimin devamını sağlamak ancak maden sektörüyle mümkün." dedi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Tedarik zincirlerinin bozulduğu bu dönemde Türkiye'nin, dünyanın yeni tedarik merkezi olarak konumlanabilmesi için üretimin devamını sağlamak ancak maden sektörüyle mümkün." dedi.

Ankara Ticaret Odası ve Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) iş birliğiyle, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla "Türkiye'de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ATO'da gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, maden sektörünün ekonomik kalkınmanın temelini oluşturduğunu ve Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından jeolojik kuşak itibarıyla önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Baran, madenciliğin, teknolojik gelişmelerin de gizli kahramanı olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte olduğu gibi bugün de toplumların gelişmesinde ilerlemesinde lokomotif bir sektör. 2020 yılında salgının etkilerine rağmen 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üretim ve sanayi çarklarının devamı açısından maden sektörünün ayakta kalması, çalışmaya devam etmesi önem taşıyor. Tedarik zincirlerinin bozulduğu bu dönemde Türkiye'nin, dünyanın yeni tedarik merkezi olarak konumlanabilmesi için üretimin devamını sağlamak ancak maden sektörüyle mümkün." diye konuştu.

Dijitalleşme, gelişen teknoloji ve salgın sürecinin son dönemde madenlere talebi artırdığına dikkati çeken Baran, Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan madencilik sektörünün, ihracat pazarlarında yaşanan değişim ve dönüşüme de kayıtsız kalamayacağının altını çizdi.

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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