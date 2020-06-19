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ATO Başkanı Baran'dan Kovid-19'la ekonomik mücadelede kamu bankası vurgusu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ekonomik mücadelede kamu bankalarının önemli rolü olduğunu belirterek, "Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı.

ATO Başkanı Baran'dan Kovid-19'la ekonomik mücadelede kamu bankası vurgusu Açıklaması
19.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:29

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ekonomik mücadelede kamu bankalarının önemli rolü olduğunu belirterek, "Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Meclis Salonu'nda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı ve yeni normalleşmede sektörlerin yaşadığı finansal sorunların ele alındığı "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, bu süreçte gerekli ekonomik tedbirlerin zamanında alındığını, kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın bu süreçte üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, "Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkanından faydalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğine işaret ederek, "Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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