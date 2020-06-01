ATO Başkanı Baran'dan kapılarını müşterilerine yeniden açan esnafa ziyaret Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan kafe ve restoranların yeniden müşterilerini ağırlamaya başlaması dolasıyla iş yerlerini ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan kafe ve restoranların yeniden müşterilerini ağırlamaya başlaması dolasıyla iş yerlerini ziyaret etti.

Kavaklıdere ve Bahçelievler'de yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini yönetim kurulu üyeleriyle gezen Baran, alınan tedbirleri yakından inceledi ve hijyen kitleri dağıttı.

Baran, burada yaptığı açıklamada, iş yerlerinde büyük bir heyecan olduğunu ve halkın bu işletmelere ilgi gösterip, desteklediğini söyledi.

Hijyen kurallarının titizlikle uygulandığını vurgulayan Baran, "Bugün bu iş yerlerini doldurmamız ve buralara destek vermemiz lazım. Ankaralının bu desteği verdiğini gördüm, çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecini dünyada en iyi yönetenler arasında yer aldığına işaret ederek, "Bunu hepimiz gördük, çok sıkıntılı ülkeler var, biz çok şükür iyiyiz. Alınan tedbirleri uyguladığımız sürece inanıyorum ki bu rahatlama daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA