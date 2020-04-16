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Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan kamu bankalarına teşekkür, özel bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele sürecinde güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Bugün değilse ne zaman?" diye seslendiği özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

16.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:16
ATO Başkanı Baran'dan kamu bankalarına teşekkür, özel bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele sürecinde güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Bugün değilse ne zaman?" diye seslendiği özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünyanın daha önce hiç tecrübe etmediği bir süreç yaşadığını kaydetti. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin pandemi sürecinin ağır ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıkarmaması için özel çaba harcadığının altını çizen Baran, bu süreci başarıya ulaştıracak yegane yolun "birlik ve beraberlik" olduğuna dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankaların aynı sorun karşısında eşit sınav veremediğini kaydeden Baran, korona virüsün etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayretin takdire şayan olduğunu belirtti. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankaların bu süreçte sergilediği yaklaşımın anlaşılabilir olmadığını kaydeden Baran, "Bugün değilse ne zaman? Bizim üyemizin desteğe ihtiyaç duyduğu gün bugün" dedi.

Bankacılık sisteminin temel motivasyonunun kar olduğunu reel sektörün çok iyi bildiğini kaydeden Baran, "Hiçbir üyemiz 'ben finansman ihtiyacımı karşılayayım da banka kar etmesin' demiyor zaten. Ancak süreçte sadece kar odaklı yaklaşım sergilemek, bankacılık gibi kamusal bir görevin sorumluluğuyla bağdaşmaz" dedi.

Baran, özel bankaların iyi zamanda kar artırıp, kötü zamanda meydanı terk edip kenara çekilemeyeceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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