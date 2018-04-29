ATO Başkanı Baran'dan Girişimci Adaylarına Tavsiyeler Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, girişimci adaylarına "Yaptığınız işte marka olmayı ve farklı olmayı ihmal etmeyin." tavsiyesinde bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneğince (ANGİKAD) Türkiye'nin her bölgesinden üniversite son sınıftaki kız öğrencilere yönelik düzenlenen girişimcilik kampının açılışına katıldı.

Baran, yaptığı konuşmada, marka konusunu çok önemsediklerini ve markalaşma bilincini artırmak amacıyla her yıl Ankara Marka Festivali düzenlediklerini anımsattı. Google'ın değerinin 100 milyar dolar, buna karşılık Türkiye'de 100 markanın toplam değerinin 30 milyar dolar olduğunu vurgulayan Baran, "Bugün ekonomik savaşlar markalarla kazanılıyor. Kendi markalarımızı üretmemiz gerekiyor. Yaptığınız işte marka olmayı ve farklı olmayı ihmal etmeyin. Marka olmadığınız sürece sıradan firmalar olmaktan öteye gidemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimcilerin erkeklerden daha başarılı olduklarına işaret eden Baran, "Yarın hepiniz birer girişimci olacaksınız, bu ülke için hizmet edeceksiniz. Bu ülkenin geleceği için sizler çok önemlisiniz. Kadın girişimcilerimiz erkek girişimcilerden çok daha başarılı, disiplinli ve özverili." ifadelerini kullandı.