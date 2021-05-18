ATO Başkanı Baran'dan "destek" teşekkürü
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ATO Başkanı Baran'dan "destek" teşekkürü

ATO Başkanı Baran'dan 'destek' teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek paketine ilişkin, "Destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek paketine ilişkin, "Destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a üyelerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketini değerlendirdi. İşletmelerin, kiralar, ertelenen ödemeler, vergi, SGK yükümlülükleri ile geri ödemesinde sıkıntı yaşanan kredi borçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan Baran, hibe desteği ve kaynak ihtiyacını karşılamak üzere yeni Nefes Kredisi hazırlığının pandemi kapanmalarıyla darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını ifade etti.

ATO Başkanı Baran, kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altında bulunan işletmelerin tarifi güç sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir" açıklamasını yaptı.

Esnaf ve gerçek kişi ticari işletmelere yapılan desteğin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, reel sektörün bir bütün olarak değerlendirilmesi ve belirli limitin altında ciro yapan şirketlerinin de destek kapsamına alınması talebinde bulundu. Baran, tacir denildiğinde çok büyük cirolar yapıp, kar sağlayan, sermayesi yüksek işletmelerin akla gelmemesi gerektiğini belirterek, daha küçük ölçekte faaliyet gösteren üyelerin sıkıntılarının da göz önüne alınması gerektiği aktardı.

Baran, pandemi sürecinde iş kaybı yaşayan emlakçı, fotoğrafçı, reklamcı, cep telefonu satıcıları, deri çantacılar, seyahat acenteleri ile kültür ve sanat etkinliği faaliyeti yürüten şirketlerin de destekleme kapsamına alınması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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