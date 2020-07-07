ATO Başkanı Baran'dan "çocuklara yaz tatilinde mesleki tecrübe kazandırılsın" çağrısı Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayarda daha fazla zaman geçirmesinin, internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğini belirterek, "Çocuklar,...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayarda daha fazla zaman geçirmesinin, internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğini belirterek, "Çocuklar, yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ailelere "çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli iş yerlerinde çalıştırıp, hayata hazırlamaları" çağrısında bulundu.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamda kişisel yatkınlık ve yeteneklerine göre çalışmasının, onlara mesleki tecrübe kazandıracağına dikkati çeken Baran, "Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz, meslek ve hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, iş hayatına küçük yaşta başlamanın gelecek yıllarda avantaja dönüşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Erken yaşta iş hayatına başlaması çocuğun mesleki tecrübe kazanması ve özgüveninin oluşması açısından önemli. Kovid-19 nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilir, bu da internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabilir. Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin."

Kaynak: AA