ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı

10.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:08

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın kredi kartı komisyonuna getirdiği tavan uygulamasına karşı bazı bankaların ek taksit uygulamasını kaldırdığını belirterek, "Merkez Bankası'nın ekonominin canlanması, tüccarın rahatlaması için koyduğu uygulamaya engel olmayın, destekleyin" dedi.



Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ ile işletmelerin kullandığı pos cihazları için bankalarca uygulanan komisyon oranlarına 1,60 oranında üst sınır getirdiğini hatırlatan Baran, bu üst sınır nedeniyle bazı bankaların alışverişlerde işletmelerin verdiği taksite ek olarak verdikleri taksitleri kaldırdıklarını kaydetti. Baran, "Merkez Bankası'nın pos cihazlarına uygulanan komisyonlara 1,60 üst sınırını getirmesinden işletmelerimiz memnun kaldılar ve bu memnuniyeti de bizlere ilettiler. Ancak daha sonraki süreçte üyelerimiz, bankaların taksitli alışverişlere verdiği ek taksit imkanını kaldırdığı, faiz ile taksit uygulamasına yöneldiği ve bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini bizlere bildirdiler" ifadelerini kullandı.



Bankaların ek taksit uygulamasını kaldırmasının piyasaları olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini ifade eden Baran, şunları söyledi:



"Hükümetimiz, geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmayı aşmak için canla başla çalışırken, enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Pos cihazlarına uygulanan komisyon oranlarına getirilen üst sınır nedeniyle karları bir miktar düşecek diye piyasaları canlandıracak adımlara engel olunmaması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle küçük işletmeler taksitli satışlarla ayakta durabiliyor. Zor bir süreci atlatma eşiğindeyken ekonomiye pozitif yansıyacak tüm önlemlerin topyekün desteklenmesi gerekir." - ANKARA

Kaynak: İHA