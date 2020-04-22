ATO Başkanı Baran'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlama mesajı Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan 1920 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirterek, "Bir asırlık tarihinde Türk siyasi hayatının en...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan 1920 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirterek, "Bir asırlık tarihinde Türk siyasi hayatının en önemli kurumu ve demokrasinin kalesi olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü ve TBMM'yi yeni asırlara taşıyacak ikbal ışığımız çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum" dedi. Ulusal egemenliği sürdürmenin yegane koşulunun bağımsız ekonomi olduğunun altını çizen Baran, "Bugün tüm dünyada yaşanan pandemi Ankara Ticaret Odası üyelerine zor günler yaşatsa da, ticaretin devamı için aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla bu günleri atlatacak, bir olmanın tarihini yazacağız" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği Milli Mücadele'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla taçlandığını ve "kayıtsız şartsız" kendi iradesine geçtiğini kaydeden Baran, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını kutluyoruz. Milletimiz bir asır önce 'ya istiklal ya ölüm' diyerek seçimini yapmış, kendi kendini yönetmekten başka bir seçeneği kabul etmemiştir" dedi.

1924 yılında kutlanmaya başlanan "23 Nisan" bayramının 5 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlatan Baran, dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Milli egemenliğin ilan edildiği günün, ülkenin geleceğini inşa edecek çocuklara bayram olarak hediye edilmesinin anlamına dikkat çeken Baran, barışın ve sevginin simgesi olan çocukların, Türkiye'nin aydınlık geleceğine imza atacağını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünün kıymetli bir yol gösterici olduğunu belirten Baran, "Evlatlarımıza bırakacağımız tam bağımsız Türkiye refah içinde ve güçlü ekonomik yapısıyla yarınlara güvenle ilerlemek zorundadır" dedi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını hatırlatan Baran, dünyayı etkileyen korona virüsle mücadele sürecini de başarıyla yönettiğini kaydetti. Günün koşulları nedeniyle 23 Nisan 2020'yi cadde ve sokaklara yayılan coşkuyla kutlayamadıklarını belirten Baran, "Pandemi riski nedeniyle belki cadde ve sokaklarda bu önemli günü kutlayamıyoruz ancak hiçbir pandemi zaferle sonuçlanan mücadelenin asırlık sevincine engel olamaz" ifadelerini kullandı.

Baran, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde, ilk Meclis Başkanımız, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Baran, Ankara Ticaret Odası üyeleriyle birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına uyarak, 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00'de evlerinin penceresinden İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA