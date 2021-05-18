ATO Başkanı Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihi olduğunu belirterek, "Bugün de aynı azim ve kararlılıkla ekonomik bağımsızlığımızı korumak amacıyla mücadele ediyor,...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihi olduğunu belirterek, "Bugün de aynı azim ve kararlılıkla ekonomik bağımsızlığımızı korumak amacıyla mücadele ediyor, daha fazla yatırım, üretim ve istihdam sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baran mesajında şu görüşlere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün, topraklarımızı işgal eden düşman güçlerini vatanımızdan göndermek için Samsun'a çıkmasıyla başlayan şanlı mücadelenin adıdır. O gün Samsun'da başlayan şanlı direniş zaferle taçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Aydınlık geleceğe açılan kapının anahtarının gençlerde olduğunu bilen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü gençlere armağan ederken ülkemizin geleceğini de emanet etmiştir. Bağımsızlık için o gün verdiğimiz mücadeleyi, bugün ekonomik alanda sürdürüyoruz. Vatan sevgisiyle yetişen pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarımızda ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz. Bu düşünceler ile bize vatanımızı emanet eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı