ATO Başkanı Baran'dan "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çanakkale Zaferi 106 yıl önce Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu mücadelenin adıdır." ifadesini kullandı.

Baran, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin, bir milletin birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebileceğinin en güzel örneği olduğuna dikkati çekti.

Baran, "Çanakkale Zaferi bundan tam 106 yıl önce Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu mücadelenin adıdır. Biz, Çanakkale ruhunu muhafaza ettikçe milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ordunun Çanakkale cephesinde verdiği mücadelenin sadece Türk Milleti'nin değil

dünya tarihinin de akışını belirlediğine işaret eden Baran, Türk milletinin siyasetten ekonomiye, sanayiden ticarete, sağlıktan sanata, spora kadar her alanda dünyada destan yazmaya devam ettiğini bildirdi.

"Yüz yıl önce atalarımızın cephelerde sürdürdüğü istiklal savaşını günümüzde iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de ekonomide istikbal savaşı olarak sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Baran, şunları kaydetti:

"Vatan aşkı ve bağımsızlık inancıyla ölüme yürüyen, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım' diyen atalarımızın, 'hür yaşarım' diyen torunları olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. O gün cephede savaşarak verdiğimiz mücadeleyi bugün yerli ve milli üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla veriyoruz. Çanakkale ruhunu muhafaza ettikçe devletimize ve milletimize yönelen her tehdidi Allah'ın izniyle bertaraf ederiz. Bu zaferi bize kazandıran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Baran, ATO'nun arşivlerinde yer alan 18 Aralık 1952 tarihli belgeye göre, ATO Meclisinin Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımına Oda bütçesinden 5 bin lira yardım yapılması kararı aldığını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur