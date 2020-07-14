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ATO Başkanı Baran'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız.

ATO Başkanı Baran'dan
14.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:31

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türk milletinin kahramanca bir direniş sergilediğini hatırlatan Baran, 15 Temmuz gecesi yapılan ihanetin de kahramanlıkların da unutulmayacağını belirtti. Baran, "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızalarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hainlerin 15 Temmuz'da demokrasinin yanında ekonomiyi de hedef aldığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız."

Kaynak: AA

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