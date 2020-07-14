ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı
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ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da...

ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı
14.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:02

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızlarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız" dedi.

ATO Başkanı Baran, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin kahramanca bir direniş sergilediğini hatırlatan Baran, "Türk Milleti 15 Temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi

15 Temmuz hainlerinin demokrasimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldığını ifade eden Baran, "15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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