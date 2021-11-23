ATO Başkanı Baran'dan ekonomik kurtuluş savaşı değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek buna göre çalışmamız gerekiyor. Başka Türkiye yok" dedi.

ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ifade ettiği, "Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz" sözlerini değerlendirdi. Baran, Türkiye'nin jeopolitik olarak önemli bir noktada bulunduğunu, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Baran, ekonomik kurtuluş savaşı değerlendirmesinde geleceğe yönelik hesaplar yapılabilecek bir sürece kavuşmak istenildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayla birlikte korona virüs pandemisi yaşadık. Dünya ekonomisi küçülme yaşadı ve şimdi tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle taleplerin karşılanamaması gibi durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Bu sürecin geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yüksek faiz ve kur oynaklığı ekonomiye zarar veriyor. Pandemi, tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye'ye yatırım, üretim ve ihracat için önemli fırsatlar sunacaktır. Türkiye, dünyanın tedarik merkezi olabilecek kapasitededir. Üretimini geliştiren, ihracat yapan, cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitemiz mevcut. Bunun için, yaşadığımız süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek buna göre çalışmamız gerekiyor. Tam bağımsızlık için ekonomik gücümüzün artması amacıyla, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başka Türkiye yok." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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