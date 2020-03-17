ATO Başkanı Baran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılını kutladı
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Ankara Ticaret Odası, Çanakkale, Güncel

ATO Başkanı Baran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılını kutladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bu topraklar Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletin kanı ile sulanarak nasıl vatan olduysa bugün de Fırat Kalkanı,...

17.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
ATO Başkanı Baran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılını kutladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bu topraklar Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletin kanı ile sulanarak nasıl vatan olduysa bugün de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı Harekatlarında ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yapılan her saldırıda göğsünü siper eden aynı vatanseverler sayesinde varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.


ATO Başkanı Gürsel Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı. Çanakkale Savaşında milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğini vatan sevgisinde birleştirmesiyle toprak bütünlüğünün muhafaza edildiğini kaydeden Baran, bugün de aynı vatanseverlerin Türkiye sınırları içinde ve dışında, devleti ve milleti yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi. Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Tarihimiz, bu toprakları vatan yapabilmek ve vatan olarak koruyabilmek için kahraman milletimizin verdiği mücadelelerin de tarihi. İşte bugün 105'inci yıldönümünü andığımız Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin, bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza kadar hatırlatacak bir zaferdir. Dünya'nın en güçlü donanmaları Çanakkale Boğazı'ndan kolayca geçip gidebileceklerini zannettiler. Ancak karşılarında göğsünü siper etmiş, canını vatanına sorgusuz sualsiz feda etmek için hazır Mehmetçikleri buldular. 18 Mart 1915 düşman gemilerinin Çanakkale'nin serin sularına gömüldüğü gündür. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşlemiş, Türk ordusu, Çanakkale'yi geçirmediği gibi yurdunu da çiğnetmemiştir. Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, dünya tarihinin sayfalarına 'Çanakkale geçilmez' sözünü bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Bu topraklar Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletin kanı ile sulanarak nasıl vatan olduysa bugün de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı Harekatlarında ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yapılan her saldırıda göğsünü siper eden aynı vatanseverler sayesinde varlığını sürdürüyor. Yetiştirdiğimiz cesur evlatlar sayesinde al bayrağımız vatan semalarında özgürce dalgalanıyor. Şehitlerimizin acısı elbette tarif edilemez. Ancak biliyoruz ki onlar bu topraklar için canını ortaya koyan yiğitlerin yanında. Ona ağuşunu açıp bekleyen peygamberin karşısında. Cennet vatanımız her yönüyle eşsiz ve vazgeçilemez. Tarih boyunca birçok defa bu toprakları ele geçirmek, bölüp parçalamak isteyenler oldu. Bugün de çeşitli senaryolarla aynı film çekilmek isteniyor. Aziz Türk milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla, ülkemiz üzerine oynanan oyunu bozuyor. Bizler, vatan toprakları altında kefensiz yatanları unutmadık, unutmayacağız. Bize bu toprakları vatan yapanları her zaman minnetle yad edeceğiz. Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Asırlardır bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu topraklarda huzur içinde uyusunlar" - ANKARA

Kaynak: İHA

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