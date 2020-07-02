ATO Başkanı Baran Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia ile bir araya geldi Açıklaması Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Brezilya arasındaki dış ticaret açığını ihracatla dengelemek istediklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Brezilya arasındaki dış ticaret açığını ihracatla dengelemek istediklerini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Ricardo Martins Ceglia, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu yerel para birimleriyle dış ticaret konusuna değinerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ticaretinin yeniden şekillendiği bir dönemde milli paralarla ticaretin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini iyi yönetmesinin ülke ekonomisi açısından yeni fırsatlar oluşturduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'nin önemli şirketlerinin ve mühendislerinin seferberliğiyle solunum cihazı üretmeye başladı.Yerli solunum cihazları dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edildi. Brezilya'ya da medikal ürün ve solunum cihazı ihraç etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltmek ve gerek başkentin gerekse Türkiye'nin ihracatını artırmak için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Brezilya ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı ihracatla dengelemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Brezilya arasında dizi filmler ve futbolcular nedeniyle de yakınlık bulunduğuna işaret eden Baran, Büyükelçi Ceglia'ya, "Eskiden biz Brezilya dizilerini izliyorduk şimdi yerli dizilerimiz ülkenize ihraç ediliyor. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin beşi Türkiye'de bulunuyor. Bu şirketlerin dördünün merkezi ise Ankara'da." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye pandemiyle mücadele sürecini şeffaflıkla ve başarıyla yürüttü"

Büyükelçi Ceglia da Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye değinerek, "Ülkelerin koronavirüsün üstesinden gelebilmesi ekonomi açısından da önemli. Türkiye, pandemiyle mücadele sürecini şeffaflıkla ve başarıyla yürüttü. Bu başarı için Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Ülkesinin solunum cihazı ithalatı sırasında diğer ülkelerle sorun yaşadığını, bu nedenle cihazları Türkiye'den almak istediklerini bildiren Ceglia, "Bu süreçte bana Türkiye'nin güvenli bir ülke olup olmadığı soruldu. Türkiye'den gönül rahatlığıyla ithalat gerçekleştirebileceklerini söylemekten büyük onur duydum." ifadesini kullandı.

Ceglia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefini hatırlatarak, "Bu hedefe inanıyoruz, ticaretimizin daha iyi yerlere geleceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA