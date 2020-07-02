HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATO Başkanı Baran Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia ile bir araya geldi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Brezilya arasındaki dış ticaret açığını ihracatla dengelemek istediklerini belirtti.

ATO Başkanı Baran Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia ile bir araya geldi Açıklaması
02.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:29

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Brezilya arasındaki dış ticaret açığını ihracatla dengelemek istediklerini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Ricardo Martins Ceglia, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu yerel para birimleriyle dış ticaret konusuna değinerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ticaretinin yeniden şekillendiği bir dönemde milli paralarla ticaretin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini iyi yönetmesinin ülke ekonomisi açısından yeni fırsatlar oluşturduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'nin önemli şirketlerinin ve mühendislerinin seferberliğiyle solunum cihazı üretmeye başladı.Yerli solunum cihazları dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç edildi. Brezilya'ya da medikal ürün ve solunum cihazı ihraç etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltmek ve gerek başkentin gerekse Türkiye'nin ihracatını artırmak için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Brezilya ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı ihracatla dengelemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Brezilya arasında dizi filmler ve futbolcular nedeniyle de yakınlık bulunduğuna işaret eden Baran, Büyükelçi Ceglia'ya, "Eskiden biz Brezilya dizilerini izliyorduk şimdi yerli dizilerimiz ülkenize ihraç ediliyor. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin beşi Türkiye'de bulunuyor. Bu şirketlerin dördünün merkezi ise Ankara'da." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye pandemiyle mücadele sürecini şeffaflıkla ve başarıyla yürüttü"

Büyükelçi Ceglia da Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye değinerek, "Ülkelerin koronavirüsün üstesinden gelebilmesi ekonomi açısından da önemli. Türkiye, pandemiyle mücadele sürecini şeffaflıkla ve başarıyla yürüttü. Bu başarı için Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Ülkesinin solunum cihazı ithalatı sırasında diğer ülkelerle sorun yaşadığını, bu nedenle cihazları Türkiye'den almak istediklerini bildiren Ceglia, "Bu süreçte bana Türkiye'nin güvenli bir ülke olup olmadığı soruldu. Türkiye'den gönül rahatlığıyla ithalat gerçekleştirebileceklerini söylemekten büyük onur duydum." ifadesini kullandı.

Ceglia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefini hatırlatarak, "Bu hedefe inanıyoruz, ticaretimizin daha iyi yerlere geleceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Ekonomi
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Ekonomi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Ekonomi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Ekonomi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Ekonomi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Adem Büyük Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: ATO Başkanı Baran Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia ile bir araya geldi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:32:45. #1.14#
title