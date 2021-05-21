ATO Başkanı Baran: "Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlamaya çalışan neferleriz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs salgını sürecinde birçok iş kolunun krizi fırsata çevirerek salgının sektörlere yönelik etkilerini azalttığına dikkati çekerek, "Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs salgını sürecinde birçok iş kolunun krizi fırsata çevirerek salgının sektörlere yönelik etkilerini azalttığına dikkati çekerek, "Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlamaya çalışan neferleriz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği'nin (GTMD) düzenlediği 1. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi'nin "Pandemi ve Sonrasında Ticarette Olası Değişiklikler" başlıklı açılış oturumunda konuştu. Konuşmasında salgın öncesi dünya ekonomisinin durumuna ilişkin bilgi veren Baran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde süreci başarılı bir şekilde yönettiğini söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya rağmen zorlu koşullara çok hızlı adapte olabildiğinin altını çizen Baran, geçmiş tecrübeleri ve olumsuzluklara karşı edindiği bağışıklık sayesinde Covid-19 salgınında da hızlı reaksiyon göstererek ekonomiye etkilerine karşı tedbirlerin zamanında hayata geçirildiğini söyledi. Baran, "Alınan hızlı kararlar ve sektörlerin dinamik yapısı sayesinde sadece kendi ülkemize değil, ihtiyacı olan başka ülkelere de yardımda bulunabildik. Maske, eldiven, önlük ve siperlik gibi birçok ürünün ihracatını gerçekleştirdik" dedi.

"Salgın sürecinde e-ticaret ve e-ihracat ivme kazandı"

Ankara Ticaret Odası'nın salgın sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Baran, pandemi sürecinin en önemli etkilerinden birinin dijitalleşme olduğunu söyledi. Baran, "Odamızda dijitalleşme ile ilgili adımlar attık ve üyelerimizin dijital dünyada etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için birçok projeyi uygulamaya koyduk" dedi.

AVM'lerin, cadde mağazalarının kapanması, restoran ve kafelerin gel-al ve paket servis hizmeti vermesi, insanların evlere kapanması gibi durumların e-ticareti önemli ölçüde artırdığını kaydeden Baran, pandemi süreci ile birlikte e-ihracatın da önemli bir ivme kazandığını dile getirdi. Salgın sürecinde ATO üyelerini dünyada ticaret yapabilir hale getirmek için "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak 'sınırları aş, milyonlara ulaş' diyerek e-ticaret ve e-ihracat seferberliğini başlattık. İlk etapta bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getireceğiz" diye konuştu.

ATO üyelerinin proje kapsamında aldıkları eğitim ve danışmanlıkla e-ticarette ilk yıl için 100 milyon TL'lik bir katma değer oluşturmasını hedeflediklerini kaydeden Baran, projeyle özellikle KOBİ'lerin büyük işletmelerle rekabet edebilir hale gelmesini amaçladıklarını kaydetti. Baran, "Üyelerimizin e-ticarette başarılı olarak, zaman ve mekan sınırı olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istiyoruz. Hepimiz bu pazarda yerimizi almak, ülkemizin küresel dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin'in yaptığı oturuma Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) International Başkanı Burak Pehlivan ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin de konuşmacı olarak katıldı. Oturuma ayrıca Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı