ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate... - Haberler Ekonomi
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ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate...

ATO Başkanı Baran:
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"

ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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