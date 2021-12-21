ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"
ATO Başkanı Baran: "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim"
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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