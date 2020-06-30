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ATO Başkanı Baran: "Ankara ekonomisini canlandırmak için turist sayısı artırılmalı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için turizmin canlandırılması, bu kapsamda şehri ziyaret eden turist sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

ATO Başkanı Baran:
30.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:49

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için turizmin canlandırılması, bu kapsamda şehri ziyaret eden turist sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin kuruluşunun birinci yılında Baran ve odanın yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın turizm açısından gelişmesi için çalışmayı görev edindiklerini belirterek, "Ankara ekonomisini, ticaretini geliştirmek için turizmi canlandırmak ve şehre gelen turist sayısını artırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kentin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak amacıyla "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programını düzenlediklerini bildiren Baran, Ankara'nın, turizm destinasyonu açısından yeterli özelliğe sahip olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam"

Baran, İsviçre'nin Davos şehrinin Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ev sahipliği yapması dolayısıyla tanındığını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam. En az Davos kadar doğal güzelliğe sahip. Haymana, Fransa'nın dünyaca ünlü Vichy Kaplıcaları'na denk nitelikte termal suya sahip. Başkentin potansiyelini ortaya çıkarabilmek ve sağlık turizmi başta olmak üzere kentimize turist gelmesini sağlamak için 3 yıldır direkt uçuş konusunu dilimizden düşürmüyoruz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara, bir sanayi, ticaret ve turizm şehri oluncaya kadar da bu konuları dilimizden düşürmeyeceğiz."

AKK Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz da Ankara ekonomisinin yüzde 70'inin hizmet sektöründen oluştuğuna dikkati çekerek, başkentin kalkınması ve istihdamın artması için turizm sektörünün gelişmesinin şart olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ankara sadece ülkenin yönetim merkezi olması için seçilmiş bir şehir değil, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi Milli Mücadele'ye merkez olmuş, her metrekare toprağıyla başkent olmayı hak etmiş bir şehir. Ankara Kalesi'nden başlayarak kentin sahip olduğu tüm değerlerin anlamlı hikayeleri var."

Kaynak: AA

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