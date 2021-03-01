ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu"
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ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu"

01.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:02
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kabinenin, oda üyelerinin taleplerini dikkate alarak orta riskli grupta bulunan Ankara'daki lokanta, kafe gibi işletmelerin belirlenen saatlerde açılmasına ilişkin kararının, sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kabinenin, oda üyelerinin taleplerini dikkate alarak orta riskli grupta bulunan Ankara'daki lokanta, kafe gibi işletmelerin belirlenen saatlerde açılmasına ilişkin kararının, sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut olduğunu belirtti.

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kontrollü Normalleşme" açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kademeli normalleşmeye geçilmesi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:

"Üyelerimizi ve milletimizi tedbirlere azami dikkat ederek, ekonomik ve sosyal hayatın devamını sağlamaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin, üyelerimizin taleplerini dikkate alarak orta riskli gruptaki Başkentimizde lokanta, kafe gibi işletmelerin belirlenen saatlerde açılmasına ilişkin kararı, sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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