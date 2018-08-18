ATO Başkanı Baran, AK Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçilen Erdoğan'ı Kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Yazılı bir açıklama yaparak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı seçiminde, delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Baran, kongrede seçilerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görev alan tüm kadrolara da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve ekonomik darbe girişimiyle Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere karşı sergilediği dik duruşuyla mazlum milletlere örnek olduğuna dikkat çeken Baran, "16 yıldır tüm engelleme çabalarına rağmen milletin desteğini alarak tek başına iktidar olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce olduğu gibi bundan sonra da milletiyle el ele ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inancımız tam. Bugünlerde ekonomik cephede yaşanan taarruzlara rağmen önümüzdeki dönem ülkemiz için adeta atılım dönemi olacak ve bu süreçte biz de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA