ATO Başkanı Baran Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan denetimlerde akreditasyon standardı kriterlerini eksiksiz yerine getirdiği belirlenen ATO'ya "A Sınıfı Oda Akreditasyon Belgesi" verildiğini bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, A Sınıfı Oda Akreditasyon Belgesi'ni en tepeden en alta kadar tüm kadroların gösterdiği başarılı çalışmalarla almaya hak kazandıklarını belirtti.

Üyelere sundukları hizmetin kalitesini yükseltmek için sürekli kendileriyle yarış halinde olduklarının altını çizen Baran, belgeyle odanın beş yıldızlı hizmet kalitesinin tescillendiğini ifade etti.

Baran, ATO'da dijital dönüşümü gerçekleştirdiklerini ve bu durumun hizmet kalite ve süresine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kamu ve özel sektörün el ele çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Reel sektörün zamanını, kaynağını ve sermayesini daha etkili kullanmasına katkı sağlamak, nihayetinde ülkemizin lider ekonomiler arasında yer alma hedefine katkı sağlamaktır."