ATO Başkanı Baran: "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir"
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ATO Başkanı Baran: "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir"

ATO Başkanı Baran: '30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir. Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur" dedi.

ATO Başkanı Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran yayımladığı mesajda Türk milletinin 99 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek, bağımsızlık mücadelesinin bugün de fabrikalarda ve üretim tezgahlarında olduğuna dikkat çekti. 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Baran, "30 Ağustos, bağımsızlığımıza yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bir ve beraber küllerimizden doğacağımızın, imkansızlık diye bir şeyin olmayacağının, bu toprakların ezeli ve ebedi olarak Türk Milleti'ne ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gündür" dedi.

"Güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz"

İş dünyasının ekonomik bağımsızlık için mücadele verdiğine dikkat çeken Baran, şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihimiz için dönüm noktası olmuş, Türk milleti şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle göstermiştir. Bugünün bağımsızlık savaşını cephelerde değil fabrikalarda, üretim tezgahlarında, işimizin başında veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ekonomik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içerisinde güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz. Bu önemli günün yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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