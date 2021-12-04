ATO Başkanı Baran, Kırtasiye Kurultayı'na çevrim içi katıldı Açıklaması

ANTALYA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ürün yelpazesiyle geniş bir kitleye hitap eden kırtasiye sektörünün dünyanın genel değişim ve dönüşümünden etkilendiğini belirterek, "Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme pek çok sektör gibi kırtasiye sektöründe de değişimi kaçınılmaz kılıyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Meclis Başkan Yardımcısı ve 19 No'lu Kırtasiye ve Kitap-Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri Komitesi Meclis Üyesi Vecdet Fehmi Şendil'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tüm Kırtasiyeciler Derneğince (TÜKİD) Antalya'da gerçekleştirilen "11. Kırtasiye Kurultayı"na çevrim içi katıldı.

Merdiven altı üretimden sahte ve taklit ürünlere, faturasız satışlardan kayıt dışına kadar birçok konunun kırtasiye sektörünün gündeminde yer aldığına işaret eden Baran, kırtasiye satışı yapan işletmelerin salgınla mücadele sürecinden de etkilendiğini bildirdi.

Baran, kırtasiye alanında faaliyet gösteren işletmelerin ATO'nun 19 No'lu Kırtasiye ve Kitap-Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri Komitesinde temsil edildiklerine dikkati çekerek, sektörel gelişmeleri komitenin çalışmaları aracılığıyla takip ettiklerini vurguladı.

Teknolojide meydana gelen yeniliklerin iş alanlarında değişimi zorunlu kıldığını belirten Baran, bu süreçte işletmelerin tek başına ayakta kalmakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

Baran, ortaklık kültürünü geliştirmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Küçük olsun benim olsun mantığı, pandemiyle birlikte dönüşmeye başlayan ekonomimizde geçerliğini yitiriyor. Artık birlikte büyümeye, birlikte güçlenmeye odaklanmamız, ortaklık kültürünü, kümelenme modelini öğrenmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Yelpazesiyle, geniş bir kitleye hitap eden kırtasiye sektörü dünyanın genel değişim ve dönüşümünden etkileniyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme pek çok sektör gibi kırtasiye sektöründe de değişimi kaçınılmaz kılıyor."

Kırtasiyecilik yapan işletmeleri bünyesinde toplayan TÜKİD'in üyelerine yönelik başarılı çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Baran, üyelerinin gelişimi için çalışmalar yapan derneği ve Başkan Şendil'i tebrik etti.

"Yeniliğe Odaklan, Geleceği İnşa Et" sloganıyla gerçekleştirilen "11. Kırtasiye Kurultayı" yarın sona erecek.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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